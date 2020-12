Amerikaanse politiechef eist ontslag van agent die ongewapende zwarte man doodschoot

UPDATEIn de Verenigde Staten is opnieuw verontwaardiging ontstaan over politiegeweld, nadat agenten betrokken zijn geweest bij het doodschieten van een ongewapende zwarte man in Columbus, in de staat Ohio. Drie weken eerder had zich in dezelfde stad al een gelijkaardig geval van politiegeweld voorgedaan. De lokale politiechef eist nu het ontslag van de agent die de dodelijke schoten heeft gelost.

De 47-jarige Andre Maurice Hill bevond zich in de nacht van maandag op dinsdag in een garage van een huis, toen hij werd aangesproken door de politie. Hij was er aanwezig was als gast van de huiseigenaar.

Op beelden van de bodycam van een van de politiemensen, is te zien hoe Hill op de agenten toestapt met een gsm in zijn linkerhand. Zijn rechterhand is niet zichtbaar. Seconden later opent een van de agenten, Adam Coy, het vuur. Hill wordt meermaals geraakt en stort neer op de grond. Hoewel de man nog niet onmiddellijk sterft, duurt het nog enkele minuten voordat Coy en zijn collega hulp komen bieden. Hill bezwijkt later aan zijn verwondingen.

Burgemeester Andrew Ginther zegt "verontwaardigd” te zijn over de dood van Hill. Hij "was een kennis van de bewoners van het huis", zegt hij. "Hij was er als gast, niet als inbreker". Hij is ook niet te spreken over het feit dat de twee agenten hebben nagelaten om de eerste zorgen tot te dienen aan het slachtoffer. “Onze gemeenschap is nog steeds gekwetst en klaar met de moorden op George Floyd, Breonna Taylor en meer recent Casey Goodson hier in Columbus, klonk het nog.

Volledig scherm Politiechef Thomas Quinlan. © via REUTERS

Ontslag

Het hoofd van de politie in Columbus in de Amerikaanse staat Ohio vindt dat een agent die een ongewapende zwarte man in de stad doodschoot “een daad van zinloos geweld” heeft gepleegd en onmiddellijk moet worden ontslagen. Politiechef Thomas Quinlan kondigde zijn aanbeveling aan via een opgenomen videoboodschap die hij vrijdag online plaatste. “Dit hoefde niet te gebeuren, en het had ook nooit mogen gebeuren”, zei Quinlan. “Andre Hill zou deze vakantie bij zijn gezin moeten zijn.”

Volgens de politiechef zijn er twee aanklachten ingediend wegens wangedrag van de betrokken agent, Adam Coy. Een voor “onredelijk gebruik van dodelijk geweld”, de andere wegens “het niet verlenen van hulp.” Coy is momenteel geschorst, zo melden lokale media.

Volledig scherm Een betoger voor het huis waar Andre Hill werd doodgeschoten. © REUTERS

Een drietal weken geleden had zich in Columbus nog een gelijkaardig incident voorgedaan. Op 4 december werd een andere zwarte man, de 23-jarige Casey Goodson, eveneens gedood door politiekogels. Onder andere het overlijden van George Floyd, een zwarte Amerikaan die werd gedood door een agent, leidde dit jaar tot een golf van protesten tegen politiegeweld en racisme in de Verenigde Staten onder de naam ‘Black Lives Matter’.

