Amerikaanse politieagent ontslagen na arrestatie van militair met pepperspray

Onrust en vernielin­gen in Minnesota nadat agent zwarte man doodt

11:24 Er is zondag onrust ontstaan in de Amerikaanse staat Minnesota nadat een zwarte man door de politie werd doodgeschoten in zijn auto. Het incident gebeurde in Brooklyn Center, een voorstad van Minneapolis op ongeveer 16 kilometer van de plaats waar vorig jaar de zwarte Amerikaan George Floyd werd gedood door toenmalig agent Derek Chauvin.