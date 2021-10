Amerikaanse politieagent bedreigt 17-jarig meisje: “Ik verander je leven in een hel”

Hoogste Amerikaan­se rechtbank buigt zich op 1 november over an­ti-abortuswet Texas

22 oktober Het Amerikaanse Supreme Court, het hoogste hof in de Verenigde Staten, zal zich op 1 november buigen over de anti-abortuswet van de staat Texas. Het Supreme Court weigert intussen de toepassing ervan op te schorten. De regering van president Joe Biden had het hof maandag gevraagd de omstreden wet te blokkeren, die de meeste abortussen in de staat tegenhoudt.