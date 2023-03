Amerikaanse politie zet zich schrap voor mogelijke arrestatie van Trump

Zal Trump beticht worden van het betalen van zwijggeld tijdens campagne? Aanklagers nodigen hem uit voor getuigenis

Aanklagers in New York hebben Donald Trump de mogelijkheid gegeven om te getuigen voor een jury in een onderzoek naar zwijggeld dat betaald is aan pornoactrice Stormy Daniels. De procedure zou kunnen leiden tot een aanklacht tegen de voormalige Amerikaanse president.