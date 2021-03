Amerikaanse politie schiet 1-jarig kind in het hoofd tijdens klopjacht

Utah wil an­ti-pornofil­ter op elke verkochte smartphone en tablet

11:47 Alle verkochte smartphones en tablets in de Amerikaanse staat Utah, moeten uitgerust zijn met software die porno automatisch blokkeert. Dat staat in een Republikeins wetsvoorstel dat goedgekeurd is in het lagerhuis van het deelstaatparlement van the Beehive State (bijenkorf, red.).