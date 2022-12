Amerikaanse politie lost moordzaak op na lugubere vondst van tieners tijdens maken van TikTok-video

De politie startte onmiddellijk een onderzoek. Hoe kwamen die twee lichamen in koffers terecht op Alki Beach? Alles wees in de richting van Dudley, de huisbaas van het koppel. De drie kregen naar verluidt een woordenwisseling over onbetaalde huur, waarna Dudley helemaal door het lint ging. Hij schoot het koppel neer, stopte hun lichamen in koffers en dumpte hen op het strand in Seattle. Aanvankelijk wilde Dudley geen schuld bekennen, maar alles sprak tegen hem. Een buurman had geweerschoten gehoord, waarna hij een man hoorde smeken om hulp.