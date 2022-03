Amerikaanse politie jaagt op serieschutter die daklozen viseert: al vijf slachtoffers in New York en Washington

De Amerikaanse politie zoekt met man en macht naar een schutter die de afgelopen dagen al vijf - mogelijk zes - daklozen heeft neergeschoten in New York en Washington DC. Ze sliepen allemaal op straat. Twee van hen overleefden het niet.

De politie van de twee steden maakte het nieuws gisteren samen bekend. Het recentste slachtoffer werd gisteravond om 18.30 uur plaatselijke tijd gevonden in Manhattan. Dat gebeurde op hetzelfde moment als een protestactie en wake voor de andere slachtoffers die al in New York vielen.

Lees ook Voormalig Amerikaans president Obama heeft corona

Er werd een gezamenlijk onderzoek gestart omdat er gelijkenissen zijn in de modus operandi van de dader en de omstandigheden, evenals parallellen tussen de slachtoffers en het bewijsmateriaal. De politie van New York onderzoekt nog of een zesde schietpartij aan dezelfde verdachte gelinkt kan worden.

Nacht

De eerste drie schietpartijen vonden plaats in Washington DC. Eén slachtoffer werd op 3 maart neergeschoten, een ander afgelopen dinsdag 8 maart, allebei in het midden van de nacht. Beiden overleefden. Het derde slachtoffer had minder geluk. Hij werd woensdag dood teruggevonden in zijn tentje, nadat de hulpdiensten waren opgeroepen voor een brand op enkele blokken van de plaats van de eerste schietpartij.

Volledig scherm Enkele beelden van de verdachte van de politie in Washington DC. © DC Police Department

De schutter zou zaterdag even voor zonsopgang opnieuw toegeslagen hebben, deze keer in Manhattan. De politie daar kreeg om 4.30 uur een oproep en trof een 38-jarige man aan met een schotwonde aan de arm. Hij was aan het slapen toen hij werd geraakt. Volgens de politie ging de dader ervandoor toen het slachtoffer gilde: ‘Wat doe je?’ Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar is stabiel.

Om 6 uur ‘s morgens schoot dezelfde dader vijftien blokken verderop een andere man dood, die op straat aan het slapen was in een slaapzak. Dat bleek uit videobeelden die de politie consulteerde. De man werd even voor 17 uur gevonden na een telefoontje naar de politie. Het slachtoffer kreeg een kogel in het hoofd en de hals.

Quote Onze dakloze populatie is een van de meest kwetsbare. Iemand die op hen jaagt terwijl ze slapen, maakt zich schuldig aan een erg gruwelijk misdrijf Keechant Sewell , Politiechef New York

Er werden ook foto’s vrijgegeven van de verdachte. Over een motief is nog niets bekend. “Onze dakloze populatie is een van de meest kwetsbare. Iemand die op hen jaagt terwijl ze slapen, maakt zich schuldig aan een erg gruwelijk misdrijf", aldus politiecommissaris Keechant Sewell van New York.

De politie van Washington looft een beloning uit van 25.000 dollar voor informatie die kan leiden tot de aanhouding van de dader, de politie van New York 10.000 dollar.

LEES OOK: