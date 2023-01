Amerikaanse politie houdt verpleegkundige aan die zichzelf filmde terwijl hij patiënten seksueel misbruikte

Beelden tonen hoe Oekraïense soldaten eigenhan­dig drones uit de lucht schieten

Een Oekraïense luchtverdedigingseenheid schiet met een luchtafweerkanon op een doel in de lucht. De soldaten hebben het kanon op een pick-uptruck gemonteerd. Volgens experten binnen het Duitse BILD, wordt de video als echt beschouwd. De mobiele teams worden vooral ingeschakeld tegen tragere drones, want het neerschieten van kruisraketten of straaljagers is bijna onmogelijk omdat ze te snel bewegen. Bekijk in bovenstaande video het kanon in actie.

