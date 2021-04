Amerikaanse politie breekt arm van dementerende vrouw tijdens hardhandige arrestatie en lacht er nadien mee

De dementerende Karen Garner liep op 26 juni 2020 een Walmart-supermarkt in de stad Loveland uit zonder te betalen voor blikjes frisdrank en wat wasmiddel. Het ging in totaal om een bedrag van 13,38 dollar (11 euro). De politie krijgt een melding en houdt haar tegen langs de weg. Op dat moment was ze bloemen aan het plukken.

De familie spant een nu rechtszaak aan tegen de agenten. Volgens hen is ze “niet meer teruggekomen zoals ze was”. De vrouw zou constant pillen tegen de angst moeten nemen en nog amper communiceren. De familieleden beweren nog dat Garner in de supermarkt niet besefte dat ze niet had betaald. De verwarde vrouw had haar bankkaart gebruikt om te betalen, maar had niet door dat de transactie niet was gelukt.