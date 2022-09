Amerikaanse politie arresteert man die massale schietpartij “in Las Vegas-stijl” beraamde

Daar is de herfst! Van taupe tot chocolade­bruin: dit seizoen scoor je met een bruine handtas

Vorig jaar zagen we de eerste bruine tinten al voorzichtig in de najaarcollecties verschijnen. Maar dit jaar stoot bruin het klassieke zwart definitief van de troon. De tint is nét dat tikje warmer, minstens even stijlvol en schittert werkelijk in al zijn schakeringen. Van taupe, tot cognac en kastanjebruin: dit zijn 15 onmisbare handtassen in de mooiste trendenkleur van de herfst.

23 september