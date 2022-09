Amerikaanse politicus verdacht van moord op journalist: “Afrekening na scherpe artikels over wanbeleid en schandalen”

In de Amerikaanse stad Las Vegas heeft de politie een politicus opgepakt die verdacht wordt van de moord op Jeff German, een journalist bij de lokale krant ‘The Las Vegas Review-Journal’. German (69) werd afgelopen zaterdag dood teruggevonden met meerdere steekwonden. De journalist had recent verschillende artikels geschreven over enkele spraakmakende schandalen rond openbaar bestuurder Robert Telles (45). Die laatste zou German daarom vermoedelijk uit de weg hebben geruimd.

“De verdachte van de moord die op 2 september 2022 plaatsvond is gearresteerd”, zo stond in een korte verklaring van de politie van Las Vegas. Volgens ‘The Las Vegas Review-Journal’ gaat het om de 45-jarige Telles, die openbaar bestuurder is bij de administratie van Clark County. De krant kon gevangenisgegevens inzien die bevestigen dat Telles op verdenking van moord in voorhechtenis is genomen.

De 69-jarige journalist Jeff German kwam om het leven nadat hij meerdere keren werd neergestoken voor zijn woning. Enkele dagen na de moord gaf de politie beelden vrij van het voertuig van de hoofdverdachte. Die wagen, een rode GMC Yukon, stond op de oprit van Telles en werd bij de huiszoeking in beslag genomen, aldus ‘The Las Vegas Review-Journal’.

Volledig scherm Een politieagent tijdens de huiszoeking van de woning van politicus Robert Telles. © AP

Schandalen

German had recent een reeks artikels geschreven over het wanbeleid van Telles. Zo schreef de journalist dat de bestuurder zijn personeel niet kon managen en dat hij een “vijandelijke werkplek” met pesterijen en voortrekkerij creëerde. Bovendien werd beweerd dat de veertiger een relatie met een van zijn werknemers had. Telles ontkende de beweringen en haalde op sociale media uit naar German en zijn “lasterartikel”. “German is boos dat ik nog niet in een hoekje ben gekropen en gestorven ben”, klonk het in een defensieve tweet.

Door de spraakmakende artikels van German werd Telles in juni niet herverkozen bij de Democratische voorverkiezingen.

“Gouden standaard van nieuwswereld”

‘The Las Vegas Review-Journal’ meldt dat German al 40 jaar als journalist in Las Vegas werkte. Hij bracht vooral verslag uit over misdaad en corruptie onder de bestuurders van de stad. Volgens hoofdredacteur Glenn Cook had de journalist nooit bezorgdheden over zijn veiligheid. De redactie betreurt de dood van German dan ook erg. “Hij was de gouden standaard van de nieuwswereld”, aldus Cook, die zegt “opgelucht” te zijn door de arrestatie van Telles.

De politicus moet donderdagmiddag voor de rechter verschijnen, zo blijkt uit de gegevens van de gevangenis van Clark County.

