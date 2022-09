Amerikaanse piloot vliegt rondjes boven stad en dreigt ermee opzettelijk in Walmart te crashen

Mijlpaal in neolibe­raal modelland: Chili stemt over nieuwe grondwet

Chili staat voor een ingrijpende verandering. Ooit was het Zuid-Amerikaanse land nog een experiment van de neoliberale Chicago Boys, nu kan Chili de meest progressieve, sociale en ecologische grondwet ter wereld aannemen. Een jaar lang broedde een grondwetgevende vergadering over de grondwet. Zondag stemmen de Chilenen over de 388 artikels van de nieuwe grondwet. Aan interesse in elk geval geen gebrek: een boekuitgave van de tekst werd het meest verkochte non-fictieboek van het land.

