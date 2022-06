Amerikaanse peuter (2) vindt geweer en schiet per ongeluk vader (26) dood

Mannen die in minder dan 10 minuten Bank­sy-kunst­werk roofden aan de Bataclan voor de rechter

Zeven Fransmannen en een Italiaan staan vanaf morgen in Parijs terecht voor de diefstal van een werk van Banksy. In 2019 roofden ze de metalen deur van een nooduitgang van de Parijse concertzaal Bataclan waarop de straatkunstenaar een rouwend meisje had afgebeeld, een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslagen van 13 november 2015 in de Bataclan en elders in Parijs.

