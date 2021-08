Amerikaanse pers niet mals voor Biden: “Zijn poging om Trump de schuld te geven is beschamend”

De Amerikaanse pers is niet mals voor president Joe Biden, na het bloedbad dat IS aan de luchthaven van Kaboel aanrichtte. “Zijn poging om de schuld in de schoenen van voorganger Donald Trump te schuiven, is beschamend en kan niet ernstig genomen worden”, klinkt het in de ‘New York Post’. CNN merkt op dat Biden zich als expert buitenlandse politiek profileert, maar dat er tot nu toe nog maar weinig van zijn voorspellingen uitgekomen zijn.

Biden verwees tijdens zijn speech opnieuw naar zijn overleden zoon Beau, die zelf als militair in Irak gediend heeft. Door die tragedie kon hij zich naar eigen zeggen enigszins inbeelden wat families doorstaan die nu een dierbare verloren hebben.

“Het diepe leed op zijn gezicht, met die opborrelende tranen, was pijnlijk om naar te kijken. Maar zijn persoonlijke lijdensweg pleit hem niet vrij van de verantwoordelijkheid die hij draagt voor wat gebeurd is in Kaboel”, stelt ‘New York Post’-journalist Michael Goodwin.

“Zijn poging om de schuld in de schoenen van voorganger Donald Trump en zelfs zijn eigen militaire leiders te schuiven, is beschamend en kan niet ernstig genomen worden. Is het de fout van iemand anders als de vijand dodelijk toeslaat? Nee, dat is geen toonbeeld van presidentieel leiderschap.”

“Grove leugen”

“Biden zou mans genoeg moeten zijn om toe te geven dat zijn acties een grote rol gespeeld hebben in deze tragische afloop”, gaat Goodwin verder. “Zijn bewering dat elke commandant het eens is met zijn plan om weg te trekken uit Afghanistan is simpelweg een grove leugen.”

“We weten met zekerheid dat het militaire apparaat gekant was tegen een haastig vertrek. Biden kreeg alternatieven aangeboden, maar weigerde. In de voorbije vijftig jaar heeft hij het altijd al beter geweten. Maar als het fout loopt, gaat hij schuilen achter de rug van zijn generaals. Zo zit politiek in elkaar. Zo zit Washington in elkaar. Maar vertrouwen win je er als leider van een land niet mee.”

Tegenstrijdigheden

Stephen Collinson merkte als analist van CNN enkele tegenstrijdigheden in de toespraak van Biden op. “Hij belooft de missie af te werken en dus alle resterende Amerikanen weg te halen uit Afghanistan. Maar hoe gaat hij dat doen als zijn troepen dinsdag vertrekken? Dezelfde redenering geldt voor zijn belofte om hard terug te slaan. Dat wordt een hele opgave zonder ‘boots on the ground’.”

“Biden profileerde zich in de aanloop naar de verkiezingen als expert in buitenlandse politiek. Veel blijft daar niet meer van overeind, als je het debacle van de voorbije dagen bekijkt. Hij zei voor de camera dat de taliban niet van de ene dag op de andere Kaboel zouden innemen en dat we niet - zoals in Saigon - halsoverkop zouden moeten vertrekken. Die voorspellingen bleken fout te zijn. Nu wordt hij blootgesteld aan de kritiek van de Republikeinen, die hem sowieso al een zwakke en stuntelige figuur vonden. De politieke schade in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen dreigt groot te worden.”

‘Opgelegd’

‘Fox News’ focuste zich vooral op een opvallend moment tijdens de speech van Biden. Toen hij vragen van de pers ging beantwoorden, gebruikte hij een lijst met namen van journalisten. “De eerste persoon die ik opgelegd kreeg om aan het woord te laten, is Kelly O’Donnell van NBC”, klonk het letterlijk. Heel wat critici struikelden over dat ene woord en vroegen zich af wie écht de touwtjes in het Witte Huis in handen heeft.

