Amerikaanse peilingen voorspelden verpletterende winst voor Democraten, maar zaten er opnieuw naast

Een dag voor de Amerikaanse verkiezingen waren alle peilingbureaus het er unaniem over eens: de Democratische presidentskandidaat Joe Biden zou het ruimschoots halen van de zittende Republikeinse president Donald Trump. Nu de resultaten binnenlopen, blijkt de comfortabele winst in een nek-aan-nekrace te ontaarden. Het doet denken aan de verkiezingen van 2016, toen Hillary Clinton als winnaar werd voorspeld. Hoe konden de peilingen er opnieuw naast zitten?

De voorsprong van Biden op Trump werd de dag voor de verkiezingen op zo’n 6 à 10 procentpunten geraamd. De Democraat zou de belangrijke sleutelstaat Florida, goed voor 29 kiesmannen, met 2,5 procentpunten meer dan Trump halen. Dat bleek niet het geval te zijn: Trump haalde de oostelijke kuststaat binnen met een score die 3,5 procentpunten hoger lag dan die van Biden. In andere staten als Georgia en Arizona wordt het spannend wie er wint (al hebben persbureau AP en Amerikaanse nieuwszender Fox News de overwinning in Arizona al toegeschreven aan Biden).

In 2016 lagen de peilingen ook al onder vuur. Die voorspelden toen ook een ruime winst voor de toenmalige Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton van president Trump. Achteraf bleek dat de peilingsbureaus niet genoeg rekening hadden gehouden met de scholingsgraad in hun steekproef: laaggeschoolde witte Amerikanen stemden overwegend meer voor Trump dan hooggeschoolde witte Amerikanen. Hoewel de peilingsbureaus er deze keer voor zorgden dat het aantal laag- en hooggeschoolde witte Amerikanen naar verhouding was in hun enquêtes, liep het toch mis.

Volledig scherm Een Trumpsupporter houdt een Cubaanse vlag en een Trumpvlag vast. © REUTERS

1. Geen rekening gehouden met Latijns-Amerikaanse stemmers

Dat Trump er toch in slaagde om Florida tegen alle verwachtingen in binnen te halen, heeft er waarschijnlijk mee te maken dat hij er de Cubaans-Amerikanen heeft kunnen overtuigen. Trumps anticommunistisch sentiment zal in die bevolkingsgroep een grote rol hebben gespeeld, gezien het communisme in de Cubaanse geschiedenis. De peilingen zullen de verschuiving naar het Trumpkamp in bepaalde demografische groepen onderschat hebben, en dan met name bij de Latijns-Amerikaanse stemmers.

2. Onbereikbare Trumpstemmers

Een andere mogelijke verklaring is dat mensen die op Trump stemmen, moeilijker te bereiken zijn om hen te bevragen voor de peilingen. Het gaat dan om de laaggeschoolde en conservatieve Amerikanen.

Volgens de Amerikaanse politieke wetenschapper en enquêteur Brian Schaffner hebben mensen die op Trump stemmen minder vertrouwen in de media en in academici. Daarom zouden ze minder geneigd zijn om te reageren op een enquête. Bij zijn eigen enquêtes probeerde Schaffner dat probleem te omzeilen door Trumpstemmers uit 2016 te vragen of ze in 2020 opnieuw op de president zouden stemmen. Daardoor zijn de twijfelachtige Trumpstemmers waarschijnlijk overschat en de diehard fans onderschat.

Volledig scherm Een stembureau in de Amerikaanse staat Indiana. © Photo News

“Veel peilingen voorspelden dat Trump zo’n 8 procent van zijn stemmers uit 2016 zou verliezen en dat die naar Biden zouden gaan”, zegt hij. “Maar als je naar de resultaten kijkt, is het moeilijk in te denken dat dat gebeurd is. We hebben een groep bevraagd die wel eerder zou overlopen dan de echte Trumpstemmers. Als dat gebeurd is, heeft dat een groot effect op de foutenmarge gehad.”

3. Historisch grote opkomst, meer stemmen per brief en online enquêtes

Bij deze verkiezingen lag de opkomst historisch hoog. Zo’n 65 procent van de stemgerechtigden zouden hun stem hebben uitgebracht, sinds 1908 lag dat cijfer niet meer zo hoog. Door de coronapandemie stemden ook meer Amerikanen via de post. Daarnaast gebeurden de peilingen overwegend meer via online enquêtes. Door de opkomst van de smartphone zijn mensen minder geneigd om de telefoon op te nemen als ze het nummer niet kennen. Een online enquête is een minder grote drempel, maar dat maakt het moeilijker om alle demografieën te bereiken en een waarheidsgetrouwe peiling te maken.

De echte reden waarom de peilingen fout zaten, zal waarschijnlijk pas volgend jaar aan het licht komen. Na de verkiezingen van 2016 heeft het ook een half jaar geduurd tot ze hadden onderzocht waar de fouten lagen.