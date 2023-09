Amerikaanse overheid start ufo-meldpunt

Het Amerikaanse Ministerie van Defensie heeft een website gelanceerd om burgers te informeren over de ontwikkelingen rond ufo’s en waar militairen eventuele onverklaarbare fenomenen kunnen rapporteren. Sinds 2020 is de interesse toegenomen in wat de Amerikaanse overheid officieel UAP’s noemt, nadat het Pentagon in 2020 een aantal video’s van piloten had vrijgegeven. Daarop zijn objecten te zien die zich met hoge snelheden en op onverklaarbare wijze verplaatsen.