Amerikaanse ouderen met gezondheidsproblemen zitten 10 dagen zonder stroom na storm Ida, eigenaar kijkt niet om

In New Orleans heeft orkaan Ida voor heel wat schade gezorgd. De inwoners van dit appartementsgebouw zat 10 dagen zonder stroom. Het zijn vooral ouderen met een laag inkomen. De meesten van hen hebben ook acute gezondheidsproblemen. Ze waren volledig afhankelijk van lokale vrijwilligers die hen eten en water brachten. Het bedrijf dat eigenaar is van het appartementsgebouw keek niet om. “Ze zijn niet één keer komen kijken hoe het met ons gaat. En dan komt ze nu om de huur vragen.” Als is dat volgens het bedrijf niet waar: “Het kan ons wel iets schelen. We geven om de bewoners en wat er aan de hand is. Het kostte ons gewoon veel tijd om actie te ondernemen.”