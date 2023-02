Amerikaanse oud-president Jimmy Carter (98) is uitbehandeld en wil resterende tijd thuis met familie doorbrengen

Twee Oekraïense kinderen (7 en 12) verdronken in Frankrijk na val in waterbek­ken

In de Franse provincie Eure, in het noorden van het land, zijn twee Oekraïense kinderen van 7 en 12 jaar om het leven gekomen nadat ze in een waterreservoir waren gevallen. De twee kinderen, broer en zus, verbleven nog maar enkele maanden met hun ouders in Frankrijk.