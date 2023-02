Amerikaanse onderzoeksjournalist beweert dat Witte Huis achter sabotage Nord Stream zat: Rusland eist nu verder onderzoek

Waren de Verenigde Staten verantwoordelijk voor de sabotage van de Nord Stream-pijplijn in september? Volgens een artikel van de bekende maar niet onomstreden Amerikaanse onderzoeksjournalist Seymour Hersh (85) wel. Het Witte Huis ontkent de aantijging van Hersh en noemt het “volledig verzonnen”. Rusland wil daarentegen meer aandacht voor deze “ontdekking” en hoopt de VS te kunnen straffen.

Eind september ontstonden in de Baltische Zee vier grote lekken in de Nord Stream 1 en 2-leidingen, gaspijpleidingen die Rusland met Duitsland verbinden. Onderzoekers uit Zweden, Denemarken en Duitsland bevestigden later wat velen al vermoedden: de enorme scheuren in de leidingen waren het gevolg van sabotage - er werden duidelijke sporen van explosieven gevonden.



Maar de onderzoekers konden tot nu toe geen verantwoordelijke aanwijzen. Al snel werd er naar Rusland gekeken, maar dit kon nog niet bewezen worden.

“Amerika vernietigde pijplijn”

Het artikel van Hersh daarentegen is getiteld: “Hoe Amerika de Noord Stream-pijplijn vernietigde”. In de uiteenzetting staat dat “het plan van de VS reeds in december 2021 tot stand kwam toen een Russische invasie in Oekraïne naderde”.



Volgens Hersh wilden de VS hiermee bereiken dat Rusland geen winsten meer kon halen uit gasleveringen aan Europa. De twee pijpleidingen waren een tijd volledig buiten werking.

Duikers

In het rapport, gepubliceerd op zijn eigen blog, staat ook te lezen hoe Amerikaanse duikers in opdracht van president Joe Biden en met de hulp van Noorwegen explosieven op de pijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zouden geplaatst hebben. Drie maanden later, op 26 september, zouden ze die tot ontploffing hebben gebracht volgens het onderzoek van Hersh.

Het Witte Huis noemt het rapport “volledig verzonnen” en ook Noorwegen benadrukte al dat deze beschuldigingen compleet vals zijn.

Controverse

De 85-jarige Seymour Hersh is een van de bekendste Amerikaanse onderzoeksjournalisten. Hij is een gerenommeerde oorlogsverslaggever die ooit de Pulitzerprijs won. Hij bracht bijvoorbeeld het bloedbad aan het licht dat Amerikaanse militairen pleegden in het dorp My Lai tijdens de Vietnamoorlog.

Maar de laatste jaren hebben verschillende van zijn artikels tot controverse geleid, en tot beschuldigingen van andere journalisten dat Hersh complottheorieën verspreidt. Zo kwam de 85-jarige journalist eerder ook al in een storm terecht toen hij het verhaal over de uitschakeling van Osama bin Laden door de VS in twijfel trok.

Eén anonieme bron

Het Witte Huis meent dat Hersh hier de bal volledig misslaat en verwerpt de beschuldigingen: “Totaal verkeerd” en “pure fictie”, aldus Adrienne Watson, woordvoerster van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis. En ook de inlichtingendienst CIA noemt het artikel “totaal onwaar”. Hersh refereert in dit dossier telkens naar één enkele anonieme bron en ook dit zorgt voor argwaan. Sommige critici noemen Hersh ondertussen een complotdenker.

Kremlin blij

Het Kremlin daarentegen is zeer blij met dit artikel. “De wereld moet achter de waarheid komen over wie deze sabotagedaad heeft uitgevoerd”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov tegen verslaggevers. “Dit is een zeer gevaarlijk precedent: als iemand het een keer gedaan heeft, kan hij het overal ter wereld opnieuw doen.” Peskov riep op tot “een open internationaal onderzoek naar deze ongekende aanval op internationale kritieke infrastructuur” en zei dat het “onmogelijk” is om dit te vergeten zonder de verantwoordelijken te straffen.

“Bepaalde zaken zijn betwistbaar, andere moeten bewezen worden, maar het artikel is opvallend wegens de diepgaande analyse en de harmonieuze uiteenzetting” van de gebeurtenissen, aldus nog de Kremlin-woordvoerder. Peskov gaf ook nog mee dat volgens hem slechts weinig landen in staat zijn in zo’n sabotagedaad.

Sinds de Russische inval in Oekraïne een jaar geleden zorgen de twee gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 voor veel geopolitieke spanningen, nadat Moskou besloot om de gaslevering aan Europa te verminderen als een reactie op westerse sancties. Door de oorlog in Oekraïne zijn de gasleveringen een politiek wapen geworden.

