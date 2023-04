Amerikaanse onderzoekers geven dode vogels nieuw leven als drone

KIJK. Ophef over Brits tv-programma dat naakte volwasse­nen toont aan tieners

“Als tiener denk je altijd, ‘ik ben zo dik’”, klinkt het in de trailer van ‘Naked Education’. Het Britse tv-programma zet hard in de verf dat het een pleitbezorger is van body positivity, en dat iedereen zich goed zou moeten voelen in zijn of haar eigen vel. Maar de methode die het daarvoor gebruikt, schiet bij nogal wat kijkers in het verkeerde keelgat.