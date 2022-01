Amerikaanse onderneemster Elizabeth Holmes schuldig aan fraude

THERANOSElizabeth Holmes, de voormalig topvrouw van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos, is maandag (lokale tijd) door een Amerikaanse jury schuldig bevonden aan vier van de elf aanklachten in de fraudezaak tegen haar. De jury acht deels bewezen dat Holmes investeerders voor honderden miljoenen dollars heeft opgelicht en patiënten in gevaar heeft gebracht met onnauwkeurige laboratoriumresultaten. Ze werd vrijgesproken van vier van de aanklachten tegen haar.

De jury deed uitspraak over slechts acht van de elf aanklachten tegen Holmes. De rechter gaf ze hiertoe toestemming nadat de jury na zeven dagen beraad liet weten het niet eens te kunnen worden over de overige drie aanklachten. Om iemand schuldig of onschuldig te verklaren moeten alle juryleden het unaniem met elkaar eens zijn. Het is niet bekend over welke aanklachten in de zaak tegen Holmes dat de jury niet lukte.

De 37-jarige onderneemster werd schuldig bevonden voor drie klachten van fraude en één klacht van samenzwering voor het plegen van fraude. Volgens The New York Times riskeert Holmes voor elke klacht een celstraf tot 20 jaar en wordt verwacht dat ze in beroep zal gaan. Ze werd ook vrijgesproken van vier aanklachten, waarvan drie over het plegen van fraude tegenover patiënten die een bloedtest ondergingen. Over de laatste drie klachten kon de twaalfkoppige jury na zeven dagen delibereren zoals gezegd geen consensus bereiken.

Gangbare technologie

Holmes haalde sinds 2004 honderden miljoenen dollars op van investeerders voor haar start-up Theranos, die een bloedtest ontwikkeld zou hebben met revolutionaire technologie, waardoor slechts enkele druppels bloed nodig waren om ziektes als kanker of diabetes op te sporen. Theranos werd geschat op een waarde van 9 miljard dollar, Holmes zelf was op papier 4,5 miljard dollar waard.

In 2013 startte het bedrijf Walgreens een proeftraject met Theranos in de Amerikaanse staat Arizona, waarbij klanten van de drogisterijketen in de winkel bloed lieten prikken dat vervolgens in het laboratorium van Theranos in Californië werd onderzocht. Daarbij maakte Theranos echter niet gebruik van de eigen maar van gangbare technologie, kwam later via klokkenluiders aan het licht.

Twijfels

Haar succesverhaal kwam in 2015 plots tot zijn einde toen de krant Wall Street Journal een reeks artikels publiceerde, waarin grote twijfels werden geuit over Holmes’ farma-imperium. De bloedtests zouden helemaal niet werken en Holmes zou ook gelogen hebben over hoe ver de ontwikkeling van de technologie al stond.

Het geplaagde Theranos hield in 2018 op te bestaan en in hetzelfde jaar werd Holmes samen met haar vroegere zakenpartner aangeklaagd voor fraude. Veel investeerders, waaronder Rupert Murdoch en de voormalige Amerikaanse onderwijsminister Betsy DeVos, raakten door de affaire vele miljoenen kwijt.

Holmes riskeert een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar.

Volledig scherm Elizabeth Holmes verlaat de rechtbank. © REUTERS

Volledig scherm Elizabeth Holmes (tweede van rechts) en haar ouders en partner komen aan bij de rechtbank. © REUTERS