Amerikaanse moeder (33) die rouwboek voor kinderen schreef na dood van echtgenoot blijkt hem nu zelf vermoord te hebben

Het opvallende verhaal begint op 4 maart 2022. De 33-jarige makelaar Kouri Richins belt de hulpdiensten nadat ze haar echtgenoot, de 39-jarige Eric Richins, naar eigen zeggen bewusteloos heeft teruggevonden in hun woning in de Amerikaanse staat Utah. Richins zegt aan de telefoon dat haar man “koud aanvoelt” en beweert dat ze hem een cocktail en een cannabisgummy had gegeven om een recente verkoop te vieren.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor Eric kon geen hulp meer baten. Hij werd onmiddellijk dood verklaard.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Papa is nog altijd bij ons”

Kouri en Eric waren negen jaar getrouwd en hebben samen drie zonen van 5,7 en 9 jaar. De kinderen van het koppel leden erg zwaar onder de dood van hun vader. Om die reden besloot Kouri een boek uit te brengen voor kinderen in rouw. Het prentenboek, met de titel ‘Are You With Me?’, kwam uit in maart 2023. Kouri omschreef het boek als “een must-read voor elk kind dat een groot verlies heeft geleden, en voor ouders die hun kinderen emotionele steun willen bieden”.

De moeder van drie verscheen in verschillende televisieprogramma’s om het boek te promoten. “Het was een grote schok voor ons. Met het boek wil ik aan mijn kinderen duidelijk maken dat papa nog altijd bij ons is, maar gewoon op een andere manier”, zei ze destijds in een interview. “Voor hen is het een grote troost om te weten dat ze niet alleen zijn”, klonk het voorts.

Volledig scherm De 33-jarige Kouri Richins. © AP

Vergiftigd met fentanyl

Uit een toxicologisch rapport dat maandag is vrijgegeven, blijkt nu dat Eric gestorven is aan een overdosis fentanyl, een verslavende ‘horrordrug’ die honderd keer sterker is dan morfine. Volgens het rapport had Eric maar liefst vijf keer de dodelijke dosis in zijn bloed.

Familieleden van Eric wezen Kouri al snel met de vinger. Volgens hen vermoedde Eric zelf al een tijdje dat zijn vrouw hem probeerde te vergiftigen. Eén van de zussen van het slachtoffer beweert dat hij haar enkele jaren geleden belde toen het koppel op reis was in Griekenland. Hij zei toen dat een drankje dat zijn vrouw hem had gegeven hem erg ziek had gemaakt.

KIJK OOK. Schrijfster ‘How to murder your husband’ schuldig aan moord op man

Ook op Valentijnsdag vorig jaar, minder dan een maand voor zijn dood, kreeg Eric een allergische reactie na een etentje met zijn vrouw. Hij had overal uitslag, kon moeilijk ademen en viel flauw. Kouri zou op de dag van het etentje voor 900 dollar aan fentanylpillen hebben gekocht. Niet lang voor de dood van haar echtgenoot kocht ze nog een dosis voor hetzelfde bedrag. Volgens Amerikaanse media was Eric van plan om te scheiden van zijn vrouw, maar kreeg hij de kans niet meer om de procedure op te starten.

Kouri werd maandag opgepakt in Provo, Utah en wordt nu beschuldigd van moord en het bezit van verdovende middelen.