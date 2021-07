Amerikaanse minister van Financiën vraagt Europa digitaks te heroverwegen

Yellen sprak zondag de pers toe in Venetië. In de Italiaanse stad bereikte ze zaterdag met haar collega-ministers van de andere G20-landen een akkoord over een mondiale fiscale hervorming die onder meer een minimumheffing aan multinationals zou moeten opleggen.

Dat akkoord, aldus Yellen, “nodigt de landen uit de digitale heffingen af te bouwen die de Verenigde Staten als discriminerend ervaren en ervan af te zien in de toekomst gelijkaardige maatregelen te nemen”. In de Europese Unie is het aan de Commissie en de lidstaten om te beslissen over het verdere plan van aanpak, voegde ze eraan toe.