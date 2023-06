Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken trekt met duidelijk doel naar China: eerste bezoek sinds 2018

Grote staking in VS dreigt bij pakketbe­zor­ger UPS: 340.000 medewer­kers willen hoger loon

Bij pakketbezorger UPS dreigt een grote staking in de Verenigde Staten. Vakbondsleden onder de bezorgers en medewerkers van sorteer- en distributiecentra stemden volgens vakbond Teamsters vrijwel unaniem in met acties als er voor eind juli geen nieuw loonakkoord is. De vakbond vertegenwoordigt zo’n 340.000 UPS-medewerkers in de VS.