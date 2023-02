Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken tegen Chinese ambtgenoot over “spionageballon”: “Onverantwoordelijke daad”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft zijn bezoek aan Peking uitgesteld. De Chinezen ontkennen echter dat het om een spionageballon zou gaan. Volgens hen is het object bedoeld voor meteorologische en andere wetenschappelijke doeleinden. Het land betreurt dat de ballon het Amerikaanse luchtruim is binnengedrongen. Inmiddels heeft Blinken ook telefonisch contact gehad met zijn Chinese ambtgenoot Wang Yi.

Het zou gaan om een ballon met beperkt zelfcontrolevermogen, die ernstig afgeweken is van de geplande route en dat onder invloed van de westenwinden. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een verklaring ook weten dat het in contact zal blijven met de Verenigde Staten om de onverwachte situatie goed aan te pakken.

Het Pentagon, het hoofdkwartier van het Amerikaanse ministerie van Defensie, volgt de Chinese ballon al enkele dagen. Via Canada drong het mysterieuze object recent het luchtruim van de VS binnen. “Het gaat duidelijk om een spionageballon en zijn traject voert hem momenteel boven gevoelige sites”, met name nucleaire silo’s, aldus een anonieme verantwoordelijke. De ballon zou zich momenteel boven de staat Montana bevinden, in het westen van de VS. Daar ligt ook de vliegbasis Malmstrom. Vanop die ‘doomsday’-basis kunnen de Amerikanen intercontinentale ballistische raketten afvuren.

Ook ex-president Donald Trump liet van zich horen. Hij stuurde een heldere boodschap de wereld in: “SHOOT DOWN THE BALLOON!”, zo postte hij op het sociale netwerk Truth Social.

Blinken blaast bezoek aan China af

Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft naar aanleiding van dit voorval zijn bezoek aan China uitgesteld. Blinken zou zondag naar Peking vliegen om de spanningen tussen de beide landen te verminderen, maar volgens ‘ABC News’ zijn de plannen nu aangepast. Een Amerikaanse ambtenaar laat weten dat de minister niet wil dat zijn beslissing het nieuws groter maakt dan het is, en het is ook niet de bedoeling dat de ballon de hele reis overschaduwt.

Blinken zou in de Chinese hoofdstad komen praten over de diplomatieke en economische rivaliteit tussen de twee grootmachten. Hij zou de eerste Amerikaanse buitenlandminister zijn die Peking bezoekt sinds 2018. Het is nog niet bekend hoelang hij de reis heeft uitgesteld.

Antony Blinken heeft ondertussen al telefonisch contact gehad met zijn Chinese ambtgenoot Wang Yi over zijn beslissing om zijn reis naar China uit te stellen. Blinken stelde daarbij een “onverantwoordelijke daad” aan de kaak. “De minister heeft nota genomen van de spijt van China, maar gezegd dat het een onverantwoordelijke daad is en een duidelijke schending van de soevereiniteit van de Verenigde Staten die het doel van zijn reis ondergraaft”, deelde de woordvoerder van het ministerie mee.

Volledig scherm De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken (rechts) en de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi (links). © AFP

In het telefoongesprek legde de Amerikaanse minister aan Wang Yi uit dat het wegens dit incident “op dit moment niet gunstig zou zijn naar Peking te gaan”, maar hij benadrukte dat de VS “de communicatielijnen open willen houden” en dat hij naar China kan reizen zodra “de omstandigheden het toelaten”.

De Verenigde Naties waarschuwen voor verder oplopende spanningen tussen beide grootmachten. Gezien het wereldwijde leiderschap van beide landen is het aan hen om alles in het werk te stellen om de situatie op te lossen, reageerde een VN-woordvoerder in New York.

Canada

Dezelfde ballon maakte eerder al een doortocht in Canada, buurland van de Verenigde Staten. De Canadezen zouden op geen elk moment gevaar hebben gelopen, verzekert het Canadese ministerie van Nationale Defensie. De regering onderneemt stappen om de veiligheid van haar luchtruim te waarborgen, waaronder ook het in de gaten houden van een eventueel tweede incident.

“Canada’s inlichtingendiensten werken samen met Amerikaanse partners en blijven alle noodzakelijke maatregelen nemen om Canada’s gevoelige informatie te beschermen tegen buitenlandse inlichtingendreiging”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Nationale Defensie.

Ook voor de Canadezen zijn veel details van het voorval nog onduidelijk. Zo hebben ze geen zicht op wanneer en waar de ballon vermoedelijk het Canadese luchtruim is binnengedrongen.

KIJK. “China onderzoekt en controleert vliegende ballon boven VS”

Eerder liet Mao Ning, de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, nog weten dat ze de situatie gingen “onderzoeken en controleren”. Tijdens de persconferentie werd er benadrukt dat “speculaties en sensatieverhalen het probleem niet ten goede komen”. Ook werd er verzekerd dat China een “verantwoordelijk land” is en ze zich “altijd strikt aan de internationale wetten houden”. “China is niet van plan het grondgebied en het luchtruim van soevereine landen te schenden”, aldus de woordvoerder.

KIJK. “VS kiest om ballon niet neer te schieten tot hoger risico”

Op vraag van president Joe Biden heeft het Pentagon onderzocht of ze de ballon kunnen neerschieten. Er werden F22-straaljagers gelanceerd, maar uiteindelijk werd er besloten toch niet te schieten vanwege het mogelijke risico op vallend puin voor de bewoners van Montana.