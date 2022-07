Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken vraagt Rusland om "graan uit Oekraïne te laten vertrekken"

"Aan onze Russische collega's: Oekraïne is niet jullie land. Hun graan is niet jullie graan. Waarom blokkeren jullie de poorten? Laat het graan gaan", aldus Blinken tegen minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, die hij weigerde apart te ontmoeten.

"Rusland is de bron van het probleem, de VS zijn gericht op oplossingen," vervolgde Blinken, die als voorbeeld de Amerikaanse financiële steun aanhaalde, bedoeld om het hoofd te bieden aan de wereldwijde voedseltekorten als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Arme landen getroffen

Oekraïne is een van 's werelds grootste graanexporteurs, maar de productie in het land is geblokkeerd als gevolg van het militaire offensief van Moskou, waardoor de prijzen de arme landen bijzonder hard hebben getroffen. Moskou zegt dat het Oekraïense schepen met levensmiddelen wel wil doorlaten als het Oekraïense leger zijn havens ontruimt, maar dat is iets wat Kiev weigert te overwegen uit vrees voor de veiligheid van 's lands kustgebieden.

Lavrov uit kritiek op Westen

Eerder uitte de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov kritiek op het Westen tijdens een toespraak op een bijeenkomst van buitenlandministers van de G20 in Bali, Indonesië. Hij pikt het niet dat de westerse landen naar Rusland kijken als “bezetter en agressor”. Het is volgens Rusland zijn recht om onafhankelijk beleid te voeren en dat militair af te dwingen. Lavrov verliet de conferentie voortijdig.

