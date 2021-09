Amerikaanse minister Blinken: “Taliban laten mensen met juiste documenten vertrekken”

Zoon legendari­sche Afghaanse verzetslei­der roept taliban op tot staakt-het-vu­ren

6 september De Afghaanse verzetsleider Ahmad Massoud - zoon van Ahmad Shah Massoud, legendarisch leider van het anti-Sovjetverzet in Afghanistan in de jaren 80 - heeft de taliban opgeroepen om hun militaire operaties in de Panjshir-vallei stop te zetten en een staakt-het-vuren in te stellen. Dit weekend sijpelden berichten door dat de verzetsbeweging van Massoud zware verliezen zou hebben geleden.