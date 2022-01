Amerikaanse minister Antony Blinken roept Rusland op tot de-escalatie

“Als we echte vooruitgang willen bereiken, moeten we de-escalatie zien”, aldus Blinken. Het diplomatieke overleg over de situatie in Oekraïne wordt volop gevoerd. Maandag vinden in de Zwitserse stad Genève onderhandelingen plaats tussen vertegenwoordigers van Rusland en de Verenigde Staten. Woensdag vindt in Brussel een NAVO-Rusland Raad plaats en een dag later is er in Wenen nog overleg voorzien binnen de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).