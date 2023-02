Amerikaanse miljardair schenkt 1,9 miljard dollar aan museumpark waar hij zelf in woont

De donatie is bestemd voor de Glenstone Foundation. Die stichting beheert het kunstendomein in Maryland dat Rales en zijn vrouw Emily in 2006 oprichtten, en waar ze nu nog altijd wonen. Het ligt op ongeveer 24 kilometer van de Amerikaanse hoofdstad Washington.

Dankzij het geld beschikt de stichting nu over 4,6 miljard dollar aan activa. Dat is vergelijkbaar met het Metropolitan Museum of Art in New York. Dat laatste museum lokte voor de coronapandemie wel 6 miljoen bezoekers per jaar, terwijl Glenstone in de eerste zeven jaar van zijn bestaan 10.000 bezoekers over de vloer kreeg. In 2018 werd de capaciteit verhoogd om meer dan 100.000 mensen te kunnen ontvangen.