Amerikaanse miljardair geeft 70 miljoen dollar aan gestolen antiekschatten terug om proces te ontlopen

Michael Steinhardt (81), een steenrijke New Yorkse zakenman en fervent antiekverzamelaar, doet afstand van liefst 70 miljoen dollar (62 miljoen euro) aan gestolen antiekschatten. Hij belooft ook dat hij nooit meer nieuwe stukken zal kopen. De miljardair doet dat om een proces te vermijden, nadat bleek dat tal van zijn pronkstukken gestolen zijn en dat hij die heeft bemachtigd op louche wijze. Of het nu maffiabazen waren, grafrovers of beruchte antieksmokkelaars, deze man handelde volgens de procureur in New York met iedereen. Zolang hij maar zijn schatten kreeg.

De intussen 81-jarige Michael Steinhardt is een bekende Amerikaanse miljardair en filantroop die zijn goedbelegde boterham verdiende in de financiële wereld, met hedgefondsen. Volgens zakenblad Forbes heeft hij een fortuin van liefst 1,2 miljard dollar (1,06 miljard euro) bij elkaar verzameld. Kunst en antiek verzamelen doet de man ook heel graag. Hij is een van ‘s werelds grootste verzamelaars van oude kunst. Eén van de galerijen in het bekende Metropolitan Museum of Art in New York draagt zijn naam.

‘Roofzuchtige appetijt voor geplunderde artefacten’

Maar wat lang niet iedereen wist, is dat zijn indrukwekkende antiekverzameling geregeld op illegale wijze werd opgebouwd. Tot deze week, toen de New Yorkse procureur Cy Vance, Jr. het nieuws bekendmaakte dat Steinhardt in totaal 180 gestolen antiquiteiten, goed voor een waarde van 70 miljoen dollar, heeft overgedragen aan de autoriteiten. Bovendien heeft de man als eerste ooit een levenslang verbod opgelegd gekregen om nog antiek te kopen. Dit “na een multinationaal onderzoek over meerdere jaren naar zijn criminele gedrag”.



Volgens de procureur van New York had de heer Steinhardt jarenlang “een onstilbare roofzuchtige appetijt voor geplunderde artefacten, zonder zich enige zorgen te maken over de wettelijkheid van zijn acties”. Het kon de miljardair ook geen bal schelen “of de stukken die hij kocht en verkocht op legitieme wijze waren verkregen of wat voor pijnlijke culturele schade hij wereldwijd veroorzaakte”.

Quote Zijn zoektocht naar steeds maar nieuwe schatten om te etaleren en te verkopen kende geen geografi­sche of morele grenzen. Procureur van New York, Cy Vance, Jr.

Scherpe woorden, maar het gaat dan ook om scherpe feiten. “Zijn zoektocht naar steeds maar nieuwe schatten om te etaleren en te verkopen kende geen geografische of morele grenzen”, stelt de procureur. De zakenman ging in zee met mensen uit “de uitgestrekte onderwereld van de kunst”. Hij vertrouwde onder meer welbewust op antieksmokkelaars, maffiabazen, witwassers en grafrovers om zijn collectie uit te breiden, klinkt het.

Volledig scherm The Bull's Head. © William and Lynda Beierwaltes

Schandaal in The Met

Volgens gerechtelijke documenten begon het onderzoek naar Steinhardt in februari 2017, tijdens een apart onderzoek naar ‘The Bull’s Head’. Dat is een waardevol marmeren beeld van een stierenkop van meer dan 2.300 jaar oud dat uit Libanon was gestolen tijdens de Libanese burgeroorlog en zowaar in het Metropolitan Museum of Art in New York was terechtgekomen.

Speurders ontdekten dat het Steinhardt was die het gestolen beeld van meerdere miljoenen in 2015 had gekocht van een koppel uit Colorado en het daarna had uitgeleend aan The Met. Toen Steinhardt hoorde dat er iets niet klopte met het werk, vroeg hij verzamelaars Lynda and William Beierwaltes om het werk weer terug te nemen en hem zijn geld terug te geven. Een simpele façadetruc, zo bleek.

Later werd immers duidelijk dat de miljardair zijn hand niet omdraait voor een antiekstuk met grote vraagtekens rond de herkomst ervan. Eind datzelfde jaar werd een tweede gestolen marmeren beeld uit Libanon van Steinhardt in beslag genomen. Zo ging de bal aan het rollen, met uiteindelijk een grootschalig onderzoek naar de legendarische hedgefondsenmanager en zijn grote verzameling kunstschatten.

Volledig scherm Michael Steinhardt. © AP

‘Overtuigend bewijs’

Van 180 antiekstukken is intussen met “overtuigend bewijs” vastgesteld dat zij werden gestolen uit hun land en duidelijk illegaal verhandeld zijn. Die moet Steinhardt dus teruggeven als onderdeel van een gerechtelijke deal, wat betekent dat hij verder niet strafrechtelijk wordt vervolgd. Hij kreeg daarnaast dus wel een verbod opgelegd om ooit nog antiquiteiten te kopen, dat is “een primeur” volgens de procureur.

De overgedragen kunststukken waren geplunderd en illegaal gesmokkeld uit 11 verschillende landen (Bulgarije, Egypte, Griekenland, Irak, Israël, Italië, Jordanië, Libanon, Libië, Syrië en Turkije) en verhandeld door 12 criminele smokkelnetwerken. Alle stukken zullen nu worden teruggegeven aan de landen van herkomst.

De advocaten van Steinhardt zeggen in een statement “blij” te zijn dat het onderzoek is afgerond en dat “stukken die onrechtmatig door anderen zijn meegenomen, worden teruggestuurd naar hun geboorteland”. Ze voegden er aan toe dat de miljardair misschien compensatie zou vragen van dealers die hem “hadden misleid over de herkomst van de items die hij had gekocht”.

Volledig scherm ‘The Stag’s Head Rhyton’ © MANHATTAN DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE

Miljoenen

Onder de stukken die Steinhardt heeft teruggegeven, zit onder meer ‘The Stag’s Head Rhyton’, een ceremoniële zilveren drinkbeker in de vorm van een hertenkop uit 400 voor Christus die werd gejat bij plunderingen in Milas, Turkije. Steinhardt kocht het stuk met onbekende herkomst in 1991 van een galerij voor 2,6 miljoen dollar (2,3 miljoen euro) en leende het daarna uit aan The Met. Vandaag wordt het geschat op 3,1 miljoen euro.

Quote Zie je dit stuk? Er is geen herkomst voor. Als ik een stuk zie en ik vind het leuk, dan koop ik het.

‘The Larnax’, een klein askistje afkomstig van het Griekse eiland Kreta dat dateert uit 1.400 tot 1.200 voor Christus, kocht Steinhardt in 2016 van de bekende antieksmokkelaar Eugene Alexander voor 575.000 dollar (509.000 euro). Terwijl hij hardop aan het klagen was over een dagvaarding waarbij om een herkomstdocument werd gevraagd van een ander gestolen artefact, wees Steinhardt naar The Larnax en zei hij tegen een undercover onderzoeker van de Antiquities Trafficking Unit: “Zie je dit stuk? Er is geen herkomst voor. Als ik een stuk zie en ik vind het leuk, dan koop ik het.” Tegenwoordig wordt The Larnax geschat op 1 miljoen dollar (890.000 euro).

Volledig scherm 'The Larnax'. © MANHATTAN DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE

Verder is er nog bijvoorbeeld de ‘Ercolano Fresco’, met de beeltenis van een jonge Hercules die een slang wurgt die werd gezonden door godin Hera. Het gaat om een fresco van 50 na Christus, die Steinhardt in 1995 kocht van de veroordeelde antieksmokkelaar Robert Hecht voor 650.000 dollar (575.000 euro). Eerder dat jaar was de fresco uitgekapt uit een Romeinse villa in de ruïnes van het vroegere Herculaneum, nabij de moderne Italiaanse stad Napels. De fresco is vandaag eveneens 1 miljoen dollar waard.

‘The Golden Bowl’ uit Nimrud, Irak, werd dan weer oorspronkelijk door strijders van Islamitische Staat (IS) gestolen tijdens plundertochten in culturele sites in Irak. De gouden kom dook voor het eerst weer op in oktober 2019, toen een douaneagent alarm sloeg over een zekere Svytoslav Konkin die op een vlucht uit Hong Kong naar Newark, New Jersey, zat met de kom in zijn handbagage. Hij kwam de kom afgeven aan de koper ervan, mijnheer Steinhardt. Vandaag wordt de kom geschat op 200.000 dollar (177.000 euro)

Volledig scherm Een gouden kom gestolen door IS in Irak. © MANHATTAN DISTRICT ATTORNEY’S OFFICE