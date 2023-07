Amerikaanse militair die werd opgepakt in Noord-Korea, zat eerder al vast in Zuid-Korea

UpdateEen Amerikaanse militair is dinsdag tijdens een tour langs de Zuid- en Noord-Koreaanse grens zonder toestemming Noord-Korea binnengelopen. De man is de wapenstilstandslijn overgestoken en werd meteen gearresteerd. De VN-missie in Panmunjom, het dorp in de Gedemilitariseerde Zone (DMZ) tussen Noord- en Zuid-Korea, probeert het incident nu op te helderen en staat in contact met de Noord-Koreaanse strijdkrachten.

De Amerikaanse zender CBS zegt dat de man “moedwillig en zonder toestemming” de grens naar Noord-Korea is overgestoken. Nadat hij op de luchthaven door de beveiliging was gegaan, slaagde hij er in om het gebouw te verlaten en zich bij een groep reizigers te voegen die de DMZ bezocht. Die ligt ongeveer 50 kilometer ten noorden van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Daar is een opening in de scheiding tussen de twee Korea’s, die ook erg populair is bij toeristen. Waarom de man, die geïdentificeerd wordt als Travis King, de grens precies overstak, is voorlopig niet bekend.

Een getuige - een reiziger uit dezelfde groep - zegt tegenover het Amerikaanse ‘CBS News’ dat de man een gebouw bezocht en “toen hard riep en wegrende”. “Ik dacht eerst dat het een slechte grap was, maar toen hij niet terugkwam, realiseerde ik me dat het serieus was”, aldus de getuige.

King heeft volgens de autoriteiten eerder twee maanden in de cel gezeten in Zuid-Korea. Dat meldt een ambtenaar in Seoel. Hij “werd op 10 juli vrijgelaten nadat hij ongeveer twee maanden in een Zuid-Koreaanse gevangenis had gezeten op beschuldiging van mishandeling”, aldus de ambtenaar.

De Amerikaanse strijdkrachten in Zuid-Korea melden dat er wordt samengewerkt met de “Noord-Koreaanse tegenhangers” om het incident op te lossen.

De grens tussen de twee Korea’s trekt veel toeristen. Eigenlijk gaat het om wapenstilstandslijn waar het front was in 1953, toen de Koreaanse oorlog na drie jaar werd gestaakt. Formeel hebben de twee landen nooit vrede gesloten. Deze demarcatiezone, die onder controle van de Verenigde Naties staat, is 4 kilometer breed en 250 kilometer lang.

In 2019 wandelde de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump ook even op Noord-Koreaans terrein tijdens zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. De Amerikaanse militair is de eerste Amerikaan die vastgezet wordt sinds 2018 toen Bruce Byron Lowrance het hermetisch afgesloten land via China illegaal binnenkwam.

