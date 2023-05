Amerikaanse militair die verdacht wordt van ‘Pentagonlek’ blijft in de cel tot proces

Arnouds parachute­sprong wordt hem bijna fataal, dan fietst ambulan­cier Damiaan langs: “Voor altijd dankbaar”

De allereerste parachutesprong van Nederlander Arnoud loopt volledig mis: er komt een koord vast te zitten onder zijn arm en hij breekt zijn nek bij een noodlanding in een grasveld. Gelukkig komt ambulancier Damiaan Volp als bij wonder voorbijgefietst met zijn gezin. Hij springt vastbesloten over een hek en redt Arnouds leven. Een paar weken later ontmoeten de mannen elkaar opnieuw: “Het had heel anders kunnen aflopen. We hebben een stukje staan janken.”