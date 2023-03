Amerikaanse media verwachten morgen beslissing over aanklacht en arrestatiebevel tegen Trump

Amerikaan­se politie zet zich schrap voor mogelijke arrestatie van Trump

De politie in New York zet zich schrap vanwege de mogelijke arrestatie van oud-president Donald Trump. Trump zei te verwachten dat hij vandaag gearresteerd wordt en hij riep zijn aanhangers daarom op te protesteren. Bronnen vertellen aan CNN dat de politie ook in andere steden, zoals in Washington bij het Capitool, extra alert is.