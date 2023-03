Amerikaanse man sterft door hersenetende parasiet nadat hij neus met kraantjeswater spoelt

‘Naegleria fowleri’ of hersenetende amoebe



De ‘naegleria fowleri’ is een bacterie die overal ter wereld in de bodem en in zoet water voorkomt. De parasiet houdt van warmte en groeit het best bij hoge temperaturen. Om die reden gebeuren de meeste infecties in de zomer. Mensen kunnen besmet raken door te zwemmen in meren of rivieren, maar in uitzonderlijke gevallen is ook kraantjeswater een besmettingsbron. Infecties zijn erg zeldzaam en ontstaan enkel wanneer besmet water in de sinussen terechtkomt.



Personen die besmet zijn geraakt hebben meestal last van hoofdpijn, koorts, misselijkheid, evenwichtsverlies, hallucinaties, desoriëntatie en een stijve nek. De ziekte ontwikkelt zich aan een snel tempo en de meeste patiënten overlijden binnen de achttien dagen of vroeger.