Amerikaanse man overvalt bank met testauto...en koopt daarna auto met de buit

Militaire junta in Myanmar beweert dat opgepakte regerings­leid­ster smeergeld ontving

12:25 De militaire junta die aan de macht is in Myanmar heeft donderdag nieuwe beschuldigingen gelanceerd tegen de vroegere regeringsleidster Aung San Suu Kyi. Ze beweren dat ze 600.000 dollar (zo’n 500.000 euro) smeergeld en meer dan 11 kilo goud in ontvangst nam.