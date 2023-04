Amerikaanse man (24) schiet 6-jarig meisje neer nadat haar bal in zijn tuin rolt

In de Amerikaanse staat North-Carolina is een 24-jarige man gearresteerd nadat hij een 6-jarig meisje en haar ouders heeft neergeschoten. De verdachte zou woedend geworden zijn nadat een bal, waarmee enkele kinderen uit de buurt aan het spelen waren, in zijn tuin was gerold. De twintiger begon hysterisch tegen de kinderen te roepen en opende even later het vuur.

Het incident vond dinsdag plaats in Gaston County, in North Carolina. Enkele kinderen uit de buurt waren aan het spelen met een basketbal, die in de tuin van de 24-jarige Robert Singletary rolde. Toen een paar kinderen de bal kwamen zoeken werd Singletary woedend en begon hij hysterisch te roepen. Eén van de kinderen ging zijn vader halen, die Singletary een uitbrander gaf.

Enkele minuten later kwam de twintiger naar buiten met een geweer en opende hij het vuur op zijn buren. Daarbij raakten de 6-jarige Kinsley White en haar ouders gewond. Kinsley liep een lichte verwonding aan haar gezicht op en ook haar moeder werd geschampt door een kogel. De vader van het gezin, William White, raakte zwaargewond terwijl hij zijn dochter probeerde te beschermen. Hij ligt nu in het ziekenhuis.

Bekende bij de politie

Singletary zette het na de schietpartij op een lopen. De politie kon de verdachte donderdag arresteren. Hij was helemaal tot in de staat Florida, maar liefst 1.000 kilometer verder, gevlucht. Singletary zit nu in voorlopige hechtenis.

Hij is een bekende bij de politie. In december werd hij immers beschuldigd van mishandeling en ontvoering nadat hij zijn vriendin zou hebben aangevallen met een voorhamer en haar meer dan twee uur in zijn appartement vasthield, meldt de politie.

De 6-jarige Kinsley White en de 24-jarige verdachte Robert Singletary.

“Waarom heb je mijn papa neergeschoten?”

De hele buurt is aangedaan door de schietpartij. “We hadden nooit verwacht dat iemand een geweer zou bovenhalen in het bijzijn van al die kinderen. Het was krankzinnig”, vertelt een buurtbewoner.

Ook de 6-jarige Kinsley begrijpt niets van Singletary’s reactie. “We kennen die man niet eens”, vertelt ze aan de lokale zender WBTV. “Ik raakte niet op tijd binnen en dan heeft hij mijn papa in zijn rug geschoten. Waarom heb je mijn papa en mij neergeschoten?”, vraagt het meisje zich af.

“Hij keek naar mijn man en dochter en zei: ‘Ik ga jullie vermoorden’”, getuigt moeder Ashley Hilderbrand. Volgens buurtbewoners had Singletary, die recent in de buurt was komen wonen, een kort lontje en was het niet de eerste keer dat hij naar de kinderen uithaalde. De twintiger is nu onder meer aangeklaagd voor poging tot moord en wapenbezit door een misdadiger.

