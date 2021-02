Amerikaanse luchtvaartautoriteit bekeek motoren Boeing 777-vliegtuigen al langer

Boeing adviseert 777-200 toestellen voorlopig aan de grond te houden, luchtvaart­au­to­ri­teit VS beveelt inspectie motoren

22 februari Vliegtuigfabrikant Boeing heeft zijn klanten geadviseerd om de Boeing van het type 777-200 voorlopig aan de grond te laten. Er zijn wereldwijd in totaal 128 toestellen van dit type, waarvan er 69 in dienst zijn en 59 staan opgeslagen. Alle Boeing 777-vliegtuigen die met dezelfde motoren uitgerust zijn als het toestel dat zaterdag werd getroffen door brand in een van de motoren, moeten bovendien worden gecontroleerd.