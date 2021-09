Amerikaanse luchtmacht wil oudste bommenwerper B-52 tot 2050 in dienst houden

Maar liefst 3.500 illegale haaienvin­nen tegengehou­den in Colombiaan­se luchthaven

25 september In de luchthaven El Dorado in Bogota, Colombia is een lading van maar liefst 3.493 haaienvinnen tegengehouden. De vinnen zouden illegaal naar Hong Kong moeten worden getransporteerd. Volgens milieuautoriteiten zouden voor de vinnen tussen 900 en 1.000 haaien met een lengte tussen 1 en 5 meter zijn gedood. In sommige landen worden de vinnen verkocht voor hun zogenaamde “gezondheidsvoordelen”.