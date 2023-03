Amerikaanse lerares neemt ontslag na afplakken mond van 11-jarig jongetje

Een lerares in het Amerikaanse North Carolina heeft ontslag genomen nadat een leerling zijn moeder een selfie stuurde waarop hij te zien was met tape over zijn mond, omdat hij te spraakzaam was geweest in de klas. Zijn geschokte ouder zoekt nu naar antwoorden over het incident waardoor haar kind zich “vernederd” voelde.