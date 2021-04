Amerikaanse leraar biedt vader 200 dollar voor seks met 2-jarig dochtertje

Mol/Turnhout Babysitter van 7-jarig meisje blijkt pedofiel met extreme fantasieën: “Zijn berichten waren walgelijk en verontrus­tend. Hij wilde het meisje zelfs delen met anderen”

20 januari Hij werkt in een subtropisch zwembad en organiseert in bijberoep verjaardagsfeestjes voor kinderen. Via zo’n feestje kwam B.V. (23) uit Mol in contact met de 7-jarige Lisa. Hij stelde haar ouders voor om gratis op haar te babysitten. Een excuus om acht maanden zijn seksuele fantasieën met Lisa te beleven. Een deal met een Nederlandse pedofiel, met wie hij haar gedragen ondergoed ruilde, deed hem uiteindelijk de das om. “Mijn dochter moet nu elke dag slapen in de kamer waar hij aan haar heeft gezeten”, getuigt de moeder van het slachtoffer.