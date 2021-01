Amerikaanse legertop veroordeelt bestorming Capitool

De voltallige legertop van de Amerikaanse strijdkrachten heeft in een verklaring de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers veroordeeld. Volgens de gezamenlijke stafchefs was de bestorming op het parlementsgebouw een aanval op de Amerikaanse grondwet. Het is uitzonderlijk dat de Amerikaanse legertop zich uitspreekt over politieke zaken.

“We waren getuige van daden in het Capitool die niet stroken met de regels van de wet. Het recht op vrije meningsuiting en samenkomsten geeft niemand het recht om over te gaan tot geweld, opruiing en oproer”, aldus de gezamenlijke stafchefs in een boodschap aan het voltallige Amerikaanse leger.

In de mededeling wordt ook de overwinning van de verkozen president Joe Biden bevestigd, maar wordt geen gewag gemaakt van president Trump.

Verklaring na week van stilte

De gezamenlijke verklaring komt na een week van stilte van de legertop na de aanval op het Capitool door aanhangers van president Donald Trump, die daarmee de bekrachtiging van de verkiezingszege van Joe Biden wilden tegenhouden.

De ‘Joint Chiefs of Staff’ zijn de zeven generaals en de admiraal die samen de legertop van de VS vormen. In het interne memo, geadresseerd aan de troepen, zeiden zij dat het leger toegewijd zal blijven aan het verdedigen van de grondwet.

Extremisme binnen strijdkrachten

Door de bestorming van het Capitool is ook bezorgdheid ontstaan over extremisme binnen de Amerikaanse strijdkrachten. Het leger liet persbureau Reuters dinsdag weten dat het samenwerkt met de federale politiedienst FBI om te onderzoeken of er militairen waren onder de mensen die het Capitool bestormden. Daarnaast wordt met de Secret Service onderzocht of de 10.000 reservisten die de inauguratie van aankomend president Joe Biden volgende week beveiligen, extra moeten worden gescreend.