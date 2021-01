Amerikaanse legertop veroordeelt aanval op Capitool

Anders zo fervente Trump-bondgenoot Mitch McConnell tevreden over afzettings­pro­ce­du­re

12 januari Mitch McConnell, leider van de Republikeinse meerderheid in de Amerikaanse Senaat, is ervan overtuigd dat Trump strafbare feiten heeft gepleegd en is tevreden over de afzettingsprocedure die de Democraten hebben ingesteld. Dat meldt de New York Times op gezag van bronnen uit de omgeving van McConnell.