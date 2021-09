Amerikaanse legerhelikopter stort neer voor kust San Diego

Laatste Amerikaan­se militair heeft Afghanis­tan na 20 jaar oorlog verlaten: talibanlei­ders brengen triomfante­lijk bezoek aan luchthaven Kaboel

31 augustus De Verenigde Staten hebben hun operatie in Afghanistan een dag eerder dan aangekondigd afgerond. Alle troepen hebben het land verlaten. De laatste soldaat die op het vliegtuig stapte, is generaal-majoor Chris Donahue. Het ministerie van Defensie gaf daarvan een symbolisch beeld vrij. De evacuaties van buitenlanders en Afghanen vanaf het vliegveld van Kaboel is stopgezet. De taliban vierden het Amerikaanse vertrek met vreugdeschoten en vuurwerk in Kaboel.