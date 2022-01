Amerikaanse leerkracht gearresteerd nadat ze minderjarige leerling vaccineert

Verenigde StatenEen leerkracht van een middelbare school in de Amerikaanse staat New York is op oudejaarsavond gearresteerd omdat ze een van haar leerlingen zou hebben gevaccineerd. Op videobeelden is te zien hoe de vrouw, de 54-jarige Laura Russo, een 17-jarige student een prik geeft met wat lijkt op een coronavaccin. Toen de jongeman thuiskwam, vertelde hij wat er was gebeurd aan zijn moeder. Die belde meteen de politie en zei dat ze geen toestemming had gegeven voor de prik.

Russo is leerkracht biologie in een middelbare school in New Hyde Park, Long Island. De feiten speelden zich niet af op het schooldomein. Zo zou de leerkracht de tiener in haar eigen woning hebben geïnjecteerd. De vrouw is ondertussen weer vrijgelaten en moet op 21 januari voor de rechtbank verschijnen. Russo riskeert een gevangenisstraf van vier jaar in het geval dat ze schuldig wordt bevonden.

Geen toestemming van ouders

De 17-jarige leerling zou het vaccin naar eigen zeggen zelf hebben gewild. In de meeste Amerikaanse staten moeten minderjarigen echter toestemming van hun ouders krijgen voor ze de prik laten zetten, en dat was dus niet het geval. Bovendien is in de VS voorlopig enkel het Pfizer-vaccin goedgekeurd voor Amerikanen jonger dan 18 jaar. Toch willen heel wat ouders niet dat hun kinderen de prik krijgen, uit angst voor mogelijke bijwerkingen of gezondheidsrisico’s.

Russo had niet de bevoegdheid om de prik te zetten. Het is nog niet duidelijk hoe de vrouw precies aan het vaccin is geraakt.

“Niet slim”

In een video van het incident is te zien hoe de tiener het vaccin in de woning van Russo krijgt toegediend. “Ziezo, een vaccin dat thuis is gezet”, zegt de jongeman. Volgens de Amerikaanse arts Aaron Glatt is het voorval allesbehalve veilig. “Het is niet alleen illegaal, maar het is ook gewoon niet slim om te doen”, klinkt het. De arts benadrukt dat enkel een geautoriseerde professional vaccins mag toedienen. Zo weten alleen mensen met een vergunning hoe de prik correct moet worden gezet en kunnen zij meteen ingrijpen wanneer er zich een complicatie voordoet.

