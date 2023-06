AI gebruikte “zeer onverwachte strategieën om zijn doel te bereiken” in een een gesimuleerde test, vertelt kolonel Tucker ‘Cinco’ Hamilton, die aan het hoofd staat van de AI-test van de Amerikaanse luchtmacht, tijdens een congres. In de virtuele test kreeg de drone, aangedreven door AI, het doel om de luchtverdedigingssystemen van een vijand te vernietigen. Uiteindelijk viel de drone iedereen aan die de missie dreigde te verstoren.

“Het systeem begon te beseffen dat de menselijke operator soms zou verkiezen een doelwit niet te doden (bijvoorbeeld kinderen, red.) en daarom doodde het de operator”, staat te lezen in een blogpost waarover Amerikaanse media schrijven. “Omdat die het systeem ervan kon weerhouden alle doelen te bereiken.”

“We hebben het systeem getraind door te zeggen: ‘Je mag de operator niet doden. Dat is slecht. Je zal punten verliezen als je dat doet.’ Wat begint AI dan te doen? Het vernietigt de communicatietoren die de operator gebruikte om de drone tegen te houden”, gaat Hamilton verder. De kolonel waarschuwt nu voor de gevaren van AI. “Ethiek en AI zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar”, aldus Hamilton. “We kunnen het niet hebben over kunstmatige intelligentie, machine learning en autonomie zonder het ook over ethiek en AI te hebben.”