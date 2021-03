“Amerikaanse klimaatverbintenissen zullen ambitieus zijn”, belooft klimaatgezant Kerry

"Over enkele weken, op onze topbijeenkomst, zullen we onze doelstellingen bekendmaken en die zullen stevig zijn", verzekerde Kerry op een bijeenkomst georganiseerd door het Internationale Energieagentschap (IEA) en het voorzitterschap van de klimaatconferentie COP26. "We gaan onze uitstoot beperken, we gaan beduidend versnellen, het zijn niet louter mooie woorden van de VS", zei de gezant.

Hij drong er bij de landen op aan "veel meer te doen", want "als we de curve bekijken waarop we ons bevinden, stevenen we in werkelijkheid af op meer dan 4 graden" opwarming. "Zelfs als we alles doen wat we in Parijs beloofd hebben, stijgt de temperatuur op aarde met ongeveer 3,7 graden, en we doen dat zelfs niet", zei hij over het klimaatakkoord van 2015.