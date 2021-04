Amerikaanse klimaatgezant Kerry in China voor topoverleg

Gespannen relatie

China en de VS hebben een gespannen relatie en dat is niet veranderd sinds het aantreden van Biden. De landen liggen onder meer in de clinch over het Chinese beleid in Hongkong en de regio Xinjiang, waar volgens critici de Oeigoeren worden onderdrukt. Topoverleg met diplomaten uit de twee grootmachten in Alaska verliep vorige maand bijzonder moeizaam.