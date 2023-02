Amerikaanse kleuter helpt politie bij arrestatie van voortvluchtig familielid: “Het is beter om eerlijk te zijn”

In de Amerikaanse staat Kentucky heeft de politie een voortvluchtige kunnen arresteren met de hulp van ... een kleuter. Het kind, dat door de agenten als “heel moedig en eerlijk” wordt beschreven, wees naar de schuilplaats van de crimineel nadat de volwassen familieleden ter plaatse weigerden mee te werken. “Het is beter om eerlijk te zijn, we mogen niet liegen”, zei de kleuter tijdens zijn dappere daad.

Het voorval vond afgelopen vrijdag plaats in de stad Williamsburg. Agenten van de lokale sheriffafdeling begaven zich naar het adres waar de 45-jarige Tina Hicks zou onderduiken. De vrouw had “meerdere openstaande arrestatiebevelen” op haar naam staan, aldus de politie. Zo werd ze onder meer beschuldigd van drugsbezit.

Toen de agenten ter plaatse kwamen, weigerden de familieleden van Hicks enige informatie te geven. Gelukkig kon de politie wel rekenen op het kind des huizes. “De kleuter stond recht, legde zijn handen op zijn heupen en zei: ‘Het is beter om eerlijk te zijn, we mogen niet liegen. Ze zit in de kamer naast de badkamer’”, deelt de sheriffafdeling mee in een bericht op Facebook. De identiteit of leeftijd van het heldhaftige kind is niet bekend.

De politie benadrukt bovendien dat de kleuter niet in het huis van de feiten woonde, maar dat hij op bezoek was bij familie. “Hij was gezond, intelligent en leek op geen enkele manier mishandeld te zijn. Hij was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats”, klinkt het.

