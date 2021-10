Amerikaanse kernonderzeeër beschadigd bij botsing in Zuid-Chinese Zee

Murcia Verontwaar­di­ging in Spanje nadat gynaeco­loog lesbische tiener “ziek” verklaart door geaardheid

7 oktober In Spanje is er bezorgdheid onder LGBTQ+-groepen nadat een lesbische tiener door een gynaecoloog “ziek” werd verklaard op basis van haar geaardheid. Het incident speelde zich af in een ziekenhuis in de stad Murcia, in het zuidoosten van het land. “We vinden het alarmerend en onacceptabel dat er vandaag de dag nog experten bestaan die verantwoordelijk zijn voor onze gezondheid, maar de realiteit van LGBTQ+-mensen negeren”, aldus de organisatie Galactyco.