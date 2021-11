Amerikaanse justitie eist vier jaar cel voor vrouw van drugsbaron El Chapo

Aispuro werd in februari gearresteerd op de luchthaven van Washington en ze pleitte in juni schuldig aan drie aanklachten: deelname aan drugshandel, witwassen en transacties met een buitenlandse drugsdealer. Behalve 48 maanden detentie vroeg het team van aanklagers haar te veroordelen tot vijf jaar toezicht door justitie en de betaling van 1,5 miljoen dollar. Dat staat te lezen in een rechtbankdocument dat donderdag werd vrijgegeven. Het vonnis volgt op 30 november voor een federale rechtbank in Washington.

De 32-jarige voormalige schoonheidskoningin, die ook influencer en designer in opleiding is, wordt ervan beschuldigd als tussenpersoon gefungeerd te hebben tussen Joaquin ‘El Chapo’ Guzman en zijn handlangers. Ze zou ook geholpen hebben om het Sinaloakartel, een van de machtigste kartels ter wereld, te leiden toen El Chapo in de gevangenis zat in Mexico.

450 ton cocaïne en 90 ton heroïne

Aispuro trouwde in 2007 met de 32 jaar oudere El Chapo en ze kregen twee dochters, een tweeling. Guzman werd beschouwd als de machtigste drugshandelaar ter wereld tot zijn arrestatie in 2016 en uitlevering aan de VS in 2017. In juli 2019 werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf na een zwaarbeveiligd proces in New York. Hij zit zijn straf uit in een van de zwaarst bewaakte gevangenissen ter wereld, in Colorado.